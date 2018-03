A Visabeira realizou, em 2017, um volume de negócios de 750 milhões de euros, face aos 640 milhões de euros no ano anterior, anunciou Nuno Miguel Marques, CEO da Visabeira ao Negócios e Antena 1."Temos expectativas muito ambiciosas de crescimento", revelou, acrescentando que "estamos num momento em que dependemos mais de nós próprios do que de terceiros. Dependemos de nós próprios e da nossa capacidade de realização. Porque existe potencial de negócio".Nuno Miguel Marques acredita que o momento é "muito forte" ao nível do crescimento internacional. "Estamos a fazer investimentos em diversos países e com necessidades de crescimento transversais".Com isso, o plano, assume, é de "crescimento bastante ambicioso".Com 2017 a terminar com um volume de negócios de 750 milhões de euros, a meta é de alcançar os mil milhões de euros em 2020, afirma o mesmo responsável que na entrevista ao Negócios e Antena 1 revela outras ambições do grupo, como o de em 2020 ser o maior prestador europeu de serviços ao sector das telecomunicações