Lucros da Semapa sobem quase 90% até setembro

A Semapa registou um resultado líquido de 231,4 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, um aumento de 89,3% comparativamente com os 122,2 milhões obtidos no mesmo período de 2021.



Segundo explica, a favorecer este resultado esteve o aumento do EBITDA em 308,5 milhões de euros, devido maioritariamente ao crescimento de 305,9 milhões no segmento de pasta e papel.





Em comunicado à CMVM, a holding que controla a Navigator, a Secil e a ETSA adianta que o volume de negócios consolidado do grupo até setembro ascendeu a 2.312,3 milhões de euros, mais 52,6% do que os 1.515,3 milhões registados no período homólogo de 2021. Para este resultado, o negócio da pasta e papel contribuiu com 1.822,5 milhões de euros (mais 62,8%), o do cimento com 448,6 milhões (mais 22,3%), e o do ambiente com 41,3 milhões de euros (mais 42,2%).





De acordo com a Semapa, as exportações e vendas no exterior ascenderam a 1.740,4 milhões de euros, o que representa 75,3% do volume de negócios.





O EBITDA dos primeiros nove meses totalizou 673,2 milhões de euros, mais 84,6% face aos 364,8 milhões apurados no período homólogo de 2021, dos quais 551,6 milhões foram gerados na Navigator (mais 124%), 106,1 milhões na Secil (menos 1,1%) e 15,1 milhões na ETSA (mais 31,3%). A margem EBITDA consolidada atingiu 29,1%, 5 pontos percentuais acima da registada no mesmo período do ano passado.



"O aumento do EBITDA foi impulsionado pelo crescimento no segmento da pasta e papel, beneficiando do esforço de melhoria de eficiência e consumos, bem como da evolução favorável dos preços de venda do papel UWF estabelecidos nos mercados internacionais", explica a Semapa na apresentação das contas até setembro, acrescentando que o EBITDA do segmento do cimento foi "penalizado pelos efeitos negativos provocados pelo aumento dos custos de produção, sobretudo energéticos e o decréscimo na venda de licenças de emissão de CO2".





No final do terceiro trimestre, a dívida líquida remunerada consolidada atingiu 797,8 milhões de euros, inferior em 217,8 milhões face ao final de 2021.



O valor dos investimentos em ativos fixos realizado nos primeiros nove meses aumentou, por seu lado, 47,1% situando-se em cerca de 121,1 milhões de euros, acima dos 82,3 milhões do período homólogo.



Para isso contribuiu o segmento da pasta e papel com 64,6 milhões de euros e o do cimento com 51,9 milhões de euros, dos quais 29,4 milhões dizem respeito ao projeto CCL - Clean Cement Line na fábrica de cimento do Outão. No comunicado, o grupo diz que até ao final de 2022 a Secil espera concluir este investimento na instalação industrial no Outão.



Já o valor dos investimentos em ativos financeiros realizado até ao final de setembro pelo segmento de venture capital da Semapa Next totalizou 15,2 milhões de euros, repartido por seis empresas - Defined.AI, Kencko, Probely, Airly, Flecto e EMOTAI.



Para além dos investimentos diretos, a Semapa Next efetuou igualmente investimentos em seis fundos, um dos quais num novo fundo da Lakestar.