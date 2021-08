Maiores bancos portugueses recusaram apoio à Dielmar  

A banca nacional recusou-se a emprestar dinheiro à Dielmar sem que esta oferecesse garantias e o Estado não lhe pôde dar essas garantias porque desde 2019 que a empresa têxtil que agora arrisca a insolvência não tem os capitais próprios suficientes para que tal seja possível, adianta o Público na sua edição desta quarta-feira.

Novo Banco, BCP, Caixa Geral de Depósitos e Santander foram todos contactados pela empresa, mas nenhum aceitou avançar com um empréstimo.

Leia Também Vestuário teme mais falências como a da Dielmar

Recorde-se que, de acordo com o artigo 35º do Código das Sociedades Comerciais, o capital próprio de uma sociedade não deve ser inferior a metade do capital social, sob pena de esta ser considerada, tecnicamente, como estando em dificuldades.

Leia Também Dielmar tem dívidas de mais de 10 milhões

E, estando em dificuldades, a lei europeia não permite ajudas dos Estados.

A insolvência da Dielmar coloca em risco mais de 300 postos de trabalho.