Martifer ganha ampliação do Museu de Belas Artes de Bilbau

Com várias obras em curso na capital espanhola, como a reabilitação do Hotel Princesa, a requalificação do icónico edifício de comércio e escritórios Castellana 83-85, além do revestimento da cobertura e fachada de todas as entradas do renovado Estádio Santiago Bernabéu, a área de negócio da construção metálica do grupo Martifer foi ao País Basco firmar mais um relevante

...