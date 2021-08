Nasce gigante europeu de componentes automóveis com compra da Hella pela Faurecia

A Faurecia vai comprar a Hella, num negócio que avalia a empresa alemã fornecedora da indústria automóvel em 6,8 mil milhões de euros, superando as ofertas rivais.De acordo com a Bloomberg, a francesa Faurecia vai comprar 60% da Hello à família fundadora Hueck, numa operação que envolve dinheiro e ações. A Faurecia lançará, depois, uma oferta pública de aquisição pelo capital remanescente por 60 euros por ação, mais um dividendo de 0,96 euros. Na sexta-feira, a Hella fechou em bolsa a valer 63,18 euros por ação, acima da oferta da Faurecia.

A família fundadora da Hella ficará com 9% da empresa que resultar da fusão.