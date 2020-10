Nautilus de Gondomar ganha 10 milhões a separar alunos em Itália

O governo italiano adjudicou à portuguesa Nautilus o fornecimento, "em apenas dois meses", de mais de 100 mil postos individuais de aluno para as escolas do país, de forma a garantir o maior distanciamento possível nas salas de aula. Valor do negócio: 10 milhões de euros.

"Concorremos em julho e fomos selecionados em agosto, num concurso em que também participaram outras 10 empresas, das quais oito italianas, e a adjudicação aconteceu em setembro", contou Carla Afonso, diretora de marketing da Nautilus, em declarações ao Negócios.

A solução apresentada pela Nautilus "foi eleita para transformar as escolas em Itália à nova realidade da covid-19 – cadeiras e mesas individuais que permitem múltiplas configurações da sala de aula e a otimização do aproveitamento do espaço", realça a empresa.

A Nautilus garante que "o mobiliário fornecido é antibacteriano, fácil de limpar e resistente à desinfeção através de luz UV", e que as cadeiras e tampos das mesas "são 100% recicláveis e produzidas com 80% de materiais reciclados".

A Nautilus, que é detida por Vítor Barbosa, está sediada em Gondomar e também tem uma fábrica em Castelo de Paiva, emprega 105 pessoas e fechou o ano de 2019 com uma "faturação que ultrapassou os oito milhões de euros, com as exportações a representarem 30%, para cerca de 20 países", referiu Carla Afonso.