Navigator ajusta ritmo de produção de papel para 75%

A redução no consumo de todos os tipos de papéis à exceção do “tissue” e a queda dos preços da pasta levaram as vendas do grupo a recuarem 14% no primeiro semestre.



D.R. Maria João Babo mbabo@negocios.pt 23 de Julho de 2023 às 22:00







Com a redução dos "stocks" acumulados de papel "a um ritmo mais lento do que o esperado" e os níveis de entrada de encomendas "historicamente baixos" na Europa, a Navigator salienta, na apresentação dos resultados do primeiro semestre, a redução no consumo aparente de todos os tipos de papéis à exceção do "tissue", o que a levou a ajustar " os ritmos de produç

