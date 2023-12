Navigator assina contrato de financiamento verde a 12 anos com o BEI no valor de 115 milhões

A Navigator assinou um contrato de financiamento a longo prazo com o Banco Europeu de Investimento (BEI) para acelerar o investimento em descarbonização, informou esta sexta-feira a produtora de pasta de papel em comunicado.



O "empréstimo verde" tem um valor de 115 milhões e será reembolsado ao longo de 12 anos.





A empresa detalha que este financiamento destina-se a 2apoiar o projeto de construção e operação de uma caldeira de recuperação de alta eficiência no Complexo Industrial de Setúbal".Esta nova caldeira, que implica um investimento de aproximadamente 136 milhões de euros, "permitirá à empresa reduzir as emissões diretas de dióxido de carbono fóssil, no complexo industrial de Setúbal, em cerca de 136 mil toneladas por ano, o equivalente a 24,6% das emissões do grupo registadas em 2022"."A indústria europeia está em transição para uma economia circular e neutra para o clima. Este projeto é um exemplo brilhante disso, pois melhora a eficiência energética da fábrica, contribuindo para o Pacto Ecológico da UE e alinhando-se com os objetivos do BEI", referiu Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do BEI, citado no comunicado.A assinatura do contrato decorreu hoje em Lisboa com a presença de Mourinho Félix e do CFO da Navigator, Fernando Araújo.