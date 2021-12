Navigator aumenta preços do papel entre 10% e 15%

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Navigator Company anunciou esta terça-feira que vai aumentar os preços do papel UWF (papel de impressão e escrita não revestido) entre 10% e 15% a partir do dia 3 de janeiro do próximo ano.





Em comunicado, a empresa adianta que o aumento da tabela de preços abrange todos os seus produtos UWF e que este acréscimo inclui a subida da sobretaxa anunciada na comunicação que divulgou a 15 de outubro, de 50 euros por tonelada para 100 euros a tonelada.





"Desde a última comunicação, em que o Navigator anunciou um aumento de preços de cerca de 8% e um acréscimo de 50 euros/tonelada com data de implementação a partir de 1 de novembro, a indústria tem enfrentado continuamente aumentos adicionais de custos variáveis, nomeadamente em energia e logística, também levando a aumentos na maioria de outras 'commodities', como produtos químicos e materiais de embalagem", afirma o grupo em comunicado.





Além disso, a Navigator diz ainda que está a assistir a um aumento significativo na procura pelos seus produtos e marcas, o que está a levar a um recorde na carteira de encomendas.

"Refletindo a volatilidade das atuais condições de mercado, a sobretaxa será revista mensalmente e o preçário terá validade máxima de dois meses", salienta ainda a empresa, que acrescenta que não poderá manter o seu pré-aviso normal de quatro semanas para alterações da tabela de preços.





