Navigator lança nova marca para embalagens sustentáveis chamada gKraft

A The Navigator Company lançou uma nova linha de produtos de "packaging", através da nova marca gKraft, com o objetivo de contribuir para acelerar a transição do uso do plástico para a utilização de fibras naturais, sustentáveis, recicláveis e biodegradáveis, de acordo com um comunicado enviado.





O lançamento da marca foi oficializado ontem, dia 1 de novembro, data em que entrou em vigor a legislação portuguesa que proíbe os plásticos de utilização única.



"Estas novas soluções de embalagem criadas pela The Navigator Company foram desenvolvidas atendendo às necessidades específicas do mercado de packaging, com especial incidência nos segmentos industrial e retalho: alimentar, restauração, farmacêutico, vestuário e cosmética", pode ler-se na mesma nota.



Acrescenta que "a The Navigator Company aproveitou o período de pandemia para levar a cabo um vasto programa de investigação, desenvolvimento e inovação, liderado por uma equipa multidisciplinar, suportada pelo RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta do Papel, em que se tirou partido da especificidade da estrutura molecular e da morfologia das fibras de 'Eucalyptus globulus' para o desenvolvimento de materiais papeleiros resistentes e sustentáveis, alternativos ao plástico de uso único, e mais seguros e higiénicos para a indústria alimentar".



O projeto está a gerar um novo portefólio de patentes, uma das quais já submetida para publicação em junho. Além desta, estão a ser desenvolvidas outras duas patentes, uma em fase avançada de preparação e outra ainda em fase experimental.