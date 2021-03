Navigator inaugura central solar fotovoltaica na unidade da Figueira da Foz

A The Navigator Company divulgou esta quinta-feira, 18 de março, que possui desde janeiro uma nova central solar fotovoltaica em regime de autoconsumo instalada no complexo industrial da Figueira da Foz.

A nova central fotovoltaica da Figueira da Foz é o quarto projeto da Navigator no domínio da energia solar e encontra-se instalada na cobertura da área fabril. A empresa já investiu, globalmente, mais de 4,7 milhões de euros na instalação de 17.200 painéis solares fotovoltaicos, com uma área aproximada de 28.500 metros quadrados.

Com uma capacidade instalada de aproximadamente 2,6 MW e composta por 7.700 painéis solares, a nova central solar fotovoltaica da Figueira da Foz passa a ser a maior central do grupo. Estes painéis permitirão evitar, por ano, a emissão de cerca de 1,296 toneladas de dióxido de carbono, contribuindo igualmente para a redução do volume de aquisição de energia à rede elétrica.

Esta instalação vem contribuir para os planos de descarbonização da empresa, que se assume como a primeira em Portugal a antecipar, em 15 anos, a sua neutralidade carbónica.

A The Navigator Company irá ter, até 2035, todos os seus complexos industriais neutros em emissões de carbono, investindo para o cumprimento dessa missão um total de 154 milhões de euros, dos quais 55 milhões de euros, cerca de 35%, já foram despendidos em 2019 e 2020.