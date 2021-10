Navigator lança marca de embalagens alternativas ao plástico segunda-feira

A Navigator vai lançar oficialmente na próxima segunda-feira, 1 de novembro, a sua nova marca de produtos de "packaging", coincidindo a data com a entrada em vigor da legislação portuguesa que proíbe os plásticos de utilização única.





Na apresentação dos resultados dos primeiros nove meses deste ano, o grupo salienta que a nova marca tem "o objetivo de contribuir para acelerar a transição do uso do plástico para a utilização do papel, assumindo assim, e uma vez mais, o seu compromisso com a sustentabilidade e com a preservação do ambiente".





Baseado no conceito "From Fossil to Forest", o grupo salienta o reforço da "sua posição no combate às alterações climáticas através da oferta de soluções sustentáveis e amigas do ambiente".





"Com o lançamento da linha gKraft, a empresa dá um passo em frente no sentido de disponibilizar alternativas de embalagem que apoiem outras organizações a cumprir os seus objetivos ambientais", refere ainda no mesmo comunicado, onde assegura que as novas soluções de embalagem "são adaptadas às necessidades específicas do mercado de packaging, com especial incidência nos segmentos industrial e retalho, nomeadamente, alimentar, restauração, farmacêutico, vestuário e cosmética".





O grupo tinha anunciado na apresentação dos resultados do primeiro semestre ter decidido avançar de forma decisiva para a produção de novos produtos de packaging (embalagem), desenvolvendo uma nova área de negócio.





Na altura a empresa liderada por António Redondo anunciou ter decidido investir na disponibilização de papéis de embalagem mais seguros e higiénicos para a indústria alimentar sem os riscos de contaminação por substâncias perigosas, que a fibra reciclada pode conter.



A empresa prevê vender até ao final de 2021 um volume "significativo" de papel para packaging e, em 2022, alargar a sua oferta. O objetivo é aumentar gradualmente a produção até atingir cerca de 200 mil toneladas em 2025/2026.





O investimento previsto nesta primeira fase para a produção destes produtos é de cerca de 10 a 12 milhões de euros, por ano, nos próximos anos.



O projeto está a gerar um novo portefólio de patentes, uma das quais já foi submetida para publicação, diz agora o grupo.



Segundo explica, a nova marca disponibiliza um selo de qualidade que poderá ser aplicado por todos os produtores que usarem o papel gKraft como matéria-prima, sendo esse selo "a garantia que a embalagem utiliza o papel e os benefícios associados ao mesmo".





Uma vez que o negócio do packaging tem uma gama de produtos muito abrangente, a Navigator pretende, nesta fase, disponibilizar soluções para os segmentos de flexible packaging, papel para sacos e kraftliner para a produção de caixas de cartão canelado e alargar a sua oferta nesta área durante 2022.