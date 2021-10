Navigator dispara 6% para máximos pré-pandemia após resultados

A Navigator vai voltar a aumentar os preços do papel, a partir de novembro, em todos os mercados em que opera. A esta subida, que será de até 8%, soma-se uma sobretaxa extraordinária de 50 euros por tonelada para todos os produtos comercializados pela Navigator. A empresa justifica a decisão com o agravamento dos custos das matérias-primas e da logística.

A Navigator está a ganhar 5,67% para os 3,39 euros por ação, o que representa um máximo desde fevereiro de 2020, ou seja, um regresso aos valores pré-pandemia. Esta subida surge na ressaca da apresentação de resultados, que decorreu ontem, já depois do fecho da sessão.Até ao momento a liquidez está a ser muito superior ao normal: foram negociadas quase 1,5 milhões de ações em apenas uma hora de negociação, que compara com a média diária dos últimos seis meses de 781 mil títulos transacionados."A The Navigator Company registou um EBITDA [Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização] melhor do que o esperado no terceiro trimestre de 2021, enquanto que o 'cash flow' foi também melhor do que o previsto", salentam os analistas do CaixaBank/BPI, numa nota de reação aos resultados.Acrescentam que "a empresa tem um 'outlook' positivo para os preços do papel". "A indústria está a passar por um relevante custo com a inflação, mas os preços do papel estão a posicionar-se para subir de forma rápida, o que deve continuar a ter um impacto positivo nas margens".Ontem, a empresa registou nos primeiros nove meses deste ano lucros de 114,2 milhões de euros , o que revela uma subida de 51,8% face ao mesmo período de 2020.

Leia Também Navigator lança marca de embalagens alternativas ao plástico segunda-feira

Em comunicado, a produtora de pasta e papel salientou que o volume de negócios aumentou até setembro 7,3% para 1.119,7 milhões de euros, "com o aumento dos volumes de papel a compensar o nível mais baixo de preços", explicou, realçando, no entanto, que apesar da recuperação de preços, a média do período ainda esteja 0,5% abaixo do preço médio de 2020.



Em 2020, a Navigator regista uma valorização de quase 40% em bolsa.