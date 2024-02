Navigator prevê 100 milhões de incentivos para projetos do PRR

A The Navigator Company investiu 187 milhões de euros em 2023 e garante que “n os próximos dois anos continuará o forte nível de investimento, nomeadamente no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”. Na apresentação das contas do ano passado, a produtora de pasta e papel, que tem um conjunto de projetos no quadro da Agenda From Fossil to Forest - Produtos de Embalagem Sustentáveis para Substituiç

...