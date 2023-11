Oyak vende 60% da Cimpor por 480 milhões à Taiwan Cement

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O fundo turco Oyak, que em 2018 adquiriu a Cimpor por 700 milhões de euros, vai vender duas participações em empresas de cimento à Taiwan Cement, sendo uma delas a cimenteira portuguesa.





De acordo com a Bloomberg, a Oyak chegou a um acordo preliminar para vender as duas participações - de 60% da Cimpor e de 20% da Oyak Denizli Cement - por um total de cerca de 673 milhões de euros.





A venda da Cimpor será feita por 480 milhões de euros, avaliando assim a cimenteira portuguesa em 800 milhões de euros, de acordo com um comunicado da Taiwan Cement, que refere que o valor está ainda sujeito a eventuais ajustes.



Segundo é referido, a Taiwan Cement ficará com a totalidade do capital da Cimpor. É que a empresa e a Oyak tinham já criado uma empresa conjunta, a Cimpor Global Holdings, na qual a primeira detém 40% e a segunda 60%.





Já a venda de 20% da Oyak Denizli Cement será feita por 193,4 milhões de euros.



(Notícia em atualização)