Concorrência dá OK à compra da Cimpor pela Taiwan Cement

A Autoridade da Concorrência (AdC) deu luz verde à aquisição do controlo exclusivo sobre a Cimpor por parte da Taiwan Cement , subsidiária de um grupo que tem em Portugal atividade no carregamento de veículos elétricos.Em comunicado, o regulador indica que o conselho de administração deliberou "adotar uma decisão de não oposição à operação de concentração", uma vez que "a mesma não é suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional ou em parte substancial deste".A Taiwan Cement notificou a AdC da, em dezembro.De acordo com um aviso do regulador, a operação de concentração em causa consiste em concreto na aquisição pela Taiwan Cement Europe Holdings de 100% do capital social e direitos de voto e, por inerência, do respetivo controlo exclusivo da Cimpor Portugal Holdings SGPS.Em comunicado, enviado às redações, a Cimpor indica que "o processo tem decorrido nos 'timings' esperados pelas duas partes, com algumas decisões a serem confirmadas, nomeadamente a posição das autoridades da concorrência de Taiwan e da China"."A decisão da TCC de adquirir uma empresa como a Cimpor, tem como base o compromisso de continuar a expandir uma estratégia a nível global, com investimentos em vários setores da área da sustentabilidade, tais como energias renováveis e tecnologia. Esta operação traduz-se num dos maiores investimentos estrangeiros numa marca portuguesa", salienta a empresa, apontando queApós a aquisição da Cimpor e da Oyak, "", reforça.A TCC é uma subsidiária da Taiwan Cement Corporation com atividades no setor da energia, incluindo fabrico de baterias, na produção e venda de cimento, produtos de cimento e betão pré-fabricado e, de acordo com o aviso da AdC, "não detém, direta ou indiretamente, qualquer participação em empresas que atuem em Portugal nos mesmos mercados em que atua a Cimpor".Em Portugal, o grupo TCC opera através da Atlante Infra Portugal SA, anteriormente denominada por Kilometer Low Cost, na atividade de carregamento de veículos elétricos.No final de novembro a Taiwan Cement chegou a um acordo preliminar com o Fundo de Pensões do Exército da Turquia (Oyak) para a compra de 60% da Cimpor – da qual já tinha 40% - por 480 milhões de euros, passando assim a ser o único acionista da cimenteira portuguesa, avaliada com esta operação em 800 milhões de euros.Na altura, fonte oficial da Cimpor afirmou ao Negócios que, apesar da mudança acionista, "não existirão alterações na estrutura principal de gestão e todos os colaboradores continuarão a fazer parte do caminho para o futuro de tornar a Cimpor uma empresa de excelência no mercado".(Notícia atualizada às 14:00 com comunicado da Cimpor)