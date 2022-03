Paulo Fernandes investe 1,8 milhões em reforço na Altri

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Paulo Fernandes, acionista e fundador da Altri, adquiriu, através da Actium Capital, 300 mil ações da Altri nas sessões de segunda, terça e quarta-feira desta semana, informou esta quinta-feira a empresa em comunicado enviado à CMVM.As ações compradas representam 0,15% do capital da papeleira e após a operação a participação de Paulo Fernandes ascende a 13,38%.No total, o empresário investiu 1,82 milhões de euros no reforço da sua posição no capital da Altri.