Altri quer construir nova fábrica na Galiza. Investimento chega aos 750 milhões de euros

A Altri quer construir uma fábrica de produção de fibras naturaisem Lugo, na Galiza. O projeto pode custar cerca de 750 milhões de euros, e está enquadrado pelo Plano de Recuperação e Resiliência espanhol (PRR), informou a papeleira em comunicado.





"A Altri sinaliza que a localização ideal para a biofábrica de produção de fibras naturais seria no município de Palas de Rei, na Comarca de A Ulloa, província de Lugo, na região autónoma da Galiza", pode ler-se na nota enviada.





A unidade ocuparia um espaço superior a 200 hectares, tendo a Altri já garantido acesso aos terrenos necessários para a sua implementação. Até chegar a esta escolha a empresa analisou 46 locais em toda a região espanhola.





A biofábrica vai ter capacidade para produzir anualmente cerca de 200 mil toneladas de fibras têxteis de base celulósica, arrancando inicialmente com a produção de aproximadamente 60 mil toneladas de lyocell.





A papeleira comandada por José Soares de Pina estima que "o investimento deverá atingir cerca de 750 milhões de euros", sendo enquadrado "de forma natural no programa ‘Next Generation EU’ e no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência Espanhol, no contexto do ‘Proyecto de Gestión Sostenible de los Bosques Gallegos’".





O comunicado dá conta ainda que esta decisão surge depois de em outubro a Altri ter assinado um memorando de entendimento com a Sociedade para o Desenvolvimento de Proxectos Estratéxicos de Galicia, um consórcio público-privado espanhol.