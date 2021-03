Peruana Norte Chico dá à luz digital com a Efacec

A primeira subestação digital com tecnologia Efacec na América Latina está já em pleno funcionamento, na região de Medio Mundo, no Peru, mais concretamente na localidade de Norte Chico, situada a 175 quilómetros da capital do país, Lima.

"Trata-se de uma instalação que assegura a estabilidade da rede elétrica e garante o abastecimento seguro de energia a extensas zonas do país", explica a empresa portuguesa, em comunicado.

Situada no corredor de linhas de alta e muito alta tensão da região, a subestação digital foi entregue à Enel Peru, no âmbito de um contrato de automação, proteção e controlo com a Efacec.

"O projeto da subestação digital 220/66 kV enquadra-se na crescente necessidade de energia elétrica na região de Medio Mundo e permite atender às contingências das linhas entre as subestações de Huacho, Supe e Paramonga Nueva", sendo que o seu funcionamento irá melhorar a qualidade de vida em mais de 100 mil habitações do Norte Chico de Lima, assim como contribuir para o progresso da região e para o desenvolvimento do setor", realça a empresa liderada por Ângelo Ramalho e que está em processo de reprivatização.

Nesta subestação digital, "com redução de cabos de cobre em 80% e aumento dos aspetos de segurança com pessoal pela redução de riscos, a Efacec assegura ainda a permanente supervisão do sistema, operada remotamente com elevados níveis de cibersegurança", garante a empresa sediada em Leça do Balio, Matosinhos.