Champalimaud estuda comprar a Efacec

A empresa de Manuel Champalimaud, a MC SGPS, está entre os interessados para comprar a participação de 71,73% que o Estado detém na capital da Efacec desde julho de 2020 e que quer reprivatizar. A informação é avançada esta sexta-feira, 26 de fevereiro, pelo Jornal Económico As propostas não vinculativas pela participação na Efacec começarão a ser recebidas na próxima semana pelo Haitong Bank, o banco de investimento que está a assessorar a Parpública na operação. Para além de Manuel Champalimaud, adianta o mesmo jornal, está na corrida um investidor indiano, que oepra no mesmo setor que a Efacec, cujo nome não é ainda conhecido.De resto, segundo avançou já o Expresso, a Sonae Capital, a egípcia Elsewedy Electric, o fundo norte-americano Oaktree, a chinesa Hengtong, a espanhola Ormazabal, o JP Morgan, a H.I.G. Capital e o fundo de capital de risco português Alpac Capital são as outras entidades interessadas em comprar a Efacec.