Efacec acelera "to the future" com novas soluções e um campeão do mundo

Em processo acelerado de privatização, a Efacec promoveu na tarde desta quinta-feira, 25 de fevereiro, um evento a que chamou "To The Future, Fast", onde apresentou mundialmente, "a mais de 500 convidados", as suas novas soluções de mobilidade elétrica, "com a criação de produtos mais sustentáveis e preparados para a digitalização e a indústria 4.0", garantiu a companhia sediada na Maia e que emprega atualmente mais de 2.350 pessoas.

Novas soluções de mobilidade elétrica que, explicou, "assentam no conceito de modularidade (‘modular systems’) , patenteado e aplicado pela empresa, pela primeira vez, em dezembro de 2020, num produto da área de transformadores - o Transformador Core 40 MVA".

Os produtos hoje apresentados pela Efacec aos mercados nacional e internacional "oferecem ainda mais design, mais controlo, mais potência, maior versatilidade e flexibilidade (gestão dinâmica de potência), reduzindo o tempo despendido no carregamento e facilitando o processo de manutenção", afiançou a empresa.

Na abertura da apresentação, Ângelo Ramalho, CEO da Efacec, anunciou, em primeira mão, "a extensão da plataforma QC com soluções até 180kW ainda no primeiro semestre de 2021", sendo que "também a nova plataforma EVCore receberá novas funcionalidades em 2021, passando a incorporar acessos para manutenção e gestão de ativos", enquanto "a nova geração de carregadores ultra rápidos da gama HV será lançada no primeiro semestre de 2022".

No segmento de carregadores rápidos, foi apresentado o novo QC120. "Esta nova plataforma da gama QC permite um ‘upgrade’ progressivo de potência de 60 kW a 120 kW e tensões de 920 Vcc, bem como o carregamento simultâneo, que permite carregar três veículos elétricos ao mesmo tempo",

A equipa de investigação e desenvolvimento da Efacec desenvolveu também, por exemplo, uma nova ferramenta digital de gestão de carregadores e de redes de carregamento - o EV Core - Charging Point Management System.

Esta solução digital da Efacec, "já implementada em vários clientes de referência nacional e internacional, de diversos setores, permite responder de forma eficaz e customizada às necessidades do negócio de cada cliente".

Com esta solução, assegurou a empresa, "o cliente pode gerir toda a sua rede de carregamento de veículos elétricos, sendo a plataforma escalável, para garantir a sua compatibilidade com produtos futuros e construída em função das necessidades de informação do cliente".

O evento contou com a participação de António Félix da Costa, campeão do mundo de Fórmula E, a maior competição de carros elétricos organizada pela FIA (Federação Internacional do Automóvel).

Félix da Costa, que é piloto da DS Techeetah, equipa patrocinada pela Efacec, analisou a evolução da aplicação da mobilidade elétrica na competição automóvel e a importância da criação de soluções mais sustentáveis que acelerem a mudança de paradigma do combustível ao elétrico.

Em conversa com Ângelo Ramalho, António Félix da Costa reconheceu "o pioneirismo da empresa no desenvolvimento de soluções inovadoras que contribuem ativamente para a criação de um futuro mais sustentável e que tornam a mobilidade elétrica uma realidade cada vez mais próxima de todos os cidadãos".

Dizendo-se motivado para a sétima temporada do campeonato, António Félix da costa inicia amanhã a defesa do título de Fórmula E em Riade, na Arábia Saudita, "tranquilo e muito confiante" após uma "preparação muito bem feita com a equipa".