CEO recebe ministro: “A Efacec tem EBITDA positivo e recorde de faturação em março”

Com o processo de reprivatização dos 71,73% da Efacec a marcar passo, o ministro da Economia visitou a Efacec, esta terça-feira, 13 de abril, numa sessão guiada pelo chairman e CEO da empresa, que partilhou com Pedro Siza Vieira a nova estrutura organizacional da empresa, o novo modelo de gestão, as soluções estruturantes implementadas desde o início do mandato e os resultados já alcançados.

"É com enorme satisfação que comunicamos que, contra todas as expectativas, a Efacec conseguiu arranjar fôlego e recuperou nos últimos seis meses, alavancando-se numa forte aposta em inovação tecnológica neste período", começou por declarar Ângelo Ramalho.





Leia Também Peruana Norte Chico dá à luz digital com a Efacec

"Os resultados positivos dos últimos seis meses são muito animadores, dado que o inicio da recuperação foi assinalada no último trimestre de 2020, transitando para o primeiro trimestre de 2021, com um EBITDA positivo. O mês de março registou um recorde de faturação na história recente da empresa, potenciando que tenha sido alcançado o objetivo do trimestre", referiu, ainda, o líder da empresa.

Recorde-se que a Efacec fechou 2020 com receitas de 220,2 milhões de euros, menos 37,6% do que no ano anterior, e um EBITDA negativo de 19,8 milhões de euros, contra os 22 milhões de euros positivos registados em 2019.

Leia Também Noruega exigiu à Efacec garantia do Estado português

Em comunicado, a Efacec, que está em processo de recuperação, realça que "a curva de recuperação é visível", dando conta do registo de "dois trimestres consecutivos positivos, mantendo sempre uma forte aposta em inovação tecnológica".

Leia Também Efacec com encomendas de 500 milhões de euros

De resto, salientou, "nos últimos seis meses a empresa lançou produtos novos na área de transportes, transformadores, mobilidade elétrica", tendo também lançado "uma plataforma de inovação aberta dirigida a empreendedores e start-ups nacionais e internacionais".





"Ao nível da inovação tecnológica, e num ano particularmente desafiante, torna-se importante destacar o reconhecimento mundial ao nível de design de produto que a Efacec acaba de receber com a atribuição de dois Red Dot Design Award, na categoria Product Design 2021", com a empresa a garantir que este "é o prémio mais conceituado do mundo e que marca a capacidade de inovação e o pioneirismo permanentes de uma empresa tecnológica como a Efacec".

O Red Dot Award foi atribuído ao transformador modular (Modular Systems), patenteado e aplicado pela empresa, pela primeira vez, em dezembro de 2020, "pela sua riqueza estética, impacto de design, funcionalidades digitais avançadas e contributo para a redução da pegada carbónica".





(Notícia atualizada às 16:21)