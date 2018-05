Porto será a capital mundial do calçado na próxima semana

O maior congresso mundial do sector do calçado volta a Portugal, 22 anos depois, para debater o futuro desta indústria. No Porto, nos dias 17 e 18 de Maio, vão estar mais de 450 profissionais desta actividade, oriundos de 33 países, e cerca de 40 jornalistas internacionais.

O mundo do calçado vai estar reunido no Porto na próxima semana. Trata-se do regresso à cidade Invicta do maior evento técnico do sector no plano internacional. A primeira vez que o Congresso da União Internacional de Técnicos da Indústria do Calçado (UITIC) se realizou em Portugal foi em 1996.

Desde então, "praticamente tudo se alterou na indústria portuguesa", enfatiza o director-geral do Centro Tecnológico do Calçado, Leandro de Melo.

"Nos anos noventa, Portugal ambicionava ser uma referência na indústria de calçado no plano internacional. Nesse período, iniciaram-se os primeiros investimentos em I&D, nomeadamente com o projecto FACAP – Fábrica de Calçado do Futuro. Hoje, já exportamos tecnologia para todo o mundo. Evoluímos do ponto de vista técnico e tecnológico, o que nos permitiu oferecer ao mercado soluções de excelência", salienta o mesmo responsável, em comunicado da associação dos industriais portugueses de calçado (APICCAPS).

"A aposta na promoção e nas marcas próprias chegaria mais tarde, mas a verdade é que hoje Portugal já se distingue pela produção de calçado de enorme qualidade, mesmo nos domínios de produto de cariz mais técnico, e pelo serviço exemplar, respondendo mais rapidamente do que os nossos concorrentes internacionais", conclui Leandro de Melo.

Nos dias 17 e 18, mais de 450 profissionais da indústria de calçado, oriundos de 33 países, vão participar no congresso mundial da UITIC, subordinado ao tema "Da Moda à Fábrica: uma nova era Tecnológica". A abertura do evento estará a cargo da secretária de Estado da Indústria, Ana Lehmann.

"Novos produtos e novos serviços ligados às necessidades dos consumidores", "Desenvolvimento inteligente e produção", "Sustentabilidade, transparência da cadeia de abastecimento e tendências regulatórias que afectam as fábricas" e "Fábricas centradas no homem e novas formas de gestão" são alguns dos temas em destaque no 20.º congresso da UITIC.

Françoise Nicolas, secretária-geral da UITIC, acredita que "será uma óptima oportunidade para conhecer especialistas relevantes das principais áreas de produção de calçado, ter informações detalhadas sobre o estado das inovações disponíveis e familiarizar-se com as principais orientações tecnológicas para o sector de calçado".

Além dos dois dias de conferências, onde são esperados 40 jornalistas internacionais, os participantes terão ainda a oportunidade de visitar mais de duas dezenas de empresas portuguesas. "Há uma grande curiosidade relativamente ao grau de sofisticação tecnológica das empresas portuguesas de calçado, facto que, por si só, motivou a organização de um extenso programa de vistas a empresas", nota Luís Onofre, presidente da APICCAPS.

Este evento "ocorre numa altura em que a indústria portuguesa de calçado acaba de renovar a sua ambição de se assumir como líder mundial na relação com os clientes, através da sofisticação do produto, da resposta rápida e ao nível de serviço", frisa a associação nacional do sector.

A APICCAPS lançou, recentemente, FOOTure 4.0 - "Roteiro do Cluster do Calçado para a Economia Digital", que prevê um investimento de cerca de 50 milhões de euros até 2020 e através do qual "foi criado um novo ecossistema, envolvendo mais de 70 entidades, entre empresas, start-ups, universidades, centros de inteligência e entidades do sistema científico e tecnológico".

O FOOTure 4.0, que "procura explorar as oportunidades criadas pela indústria 4.0", definiu quatro prioridades estratégicas e 15 medidas, nomeadamente criar formas de interacção com o cliente num contexto digital e em rede; melhorar a flexibilidade, tempo de resposta ao cliente, inteligência de negócios e sustentabilidade; qualificar o sector para a indústria 4.0, tonando-o mais dinâmico, inovador e capaz de criar novos negócios; melhorar a inteligência e imagem do sector.

No ano passado, Portugal exportou 83 milhões de pares de sapatos, para mais de 150 países, no valor de 1,965 mil milhões de euros, o que se traduziu num aumento de 2,8% face ao ano anterior. Tratou-se de um novo máximo histórico, tendo registado um crescimento das vendas ao exterior pelo oitavo ano consecutivo.