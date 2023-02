Preços da produção industrial subiram mais de 30% em 2022

Os preços da produção industrial aceleraram em 2022 quando comparado com o ano anterior. Em média, os preços na Zona Euro subiram 34,4%, enquanto no conjunto dos países da União Europeia (UE) o aumento foi de 34,3%, divulgou esta sexta-feira o Eurostat.



Em dezembro do ano que há pouco terminou, os preços da produção industrial subiram pouco mais de 1% face a novembro: 1,1% na Zona Euro e 1,2% na UE. Mas face a dezembro do ano anterior (2021), os preços aceleraram 24,6% na Zona Euro e 25,2% no bloco europeu, diz o instituto europeu de estatística.



O maior contributo para o aumento dos preços foi mesmo da energia. "Os preços da produção industrial na União Europeia subiram 49,6% no setor da energia, 16,7% nos bens de consumo não duradouros, 14% nos bens intermediários, 9,9% nos bens de consumo duradouro e 7,7% no bens de capitais", detalha o Eurostat, apontando que excluindo o setor energético os preços subiram 12,8%.



Em Portugal, a subida dos preços foi de 6,7% face a dezembro do ano anterior, mas comparado a novembro do mesmo ano, estes recuaram 3,2%. O país protagonizou, alías, a maior queda em termos mensais, seguido pela Croácia e pela Eslováquia.



Já os maiores aumentos dos preços no espaço de um mês verificaram-se na Irlanda, onde subiram 43,2%, na Bulgária e na Suécia.