Preços na produção industrial voltam a desacelerar em dezembro

O índice de preços na produção industrial subiu 10,6% em dezembro, abrandando perante um aumento homólogo de 14,1% em novembro. A contribuir para este abrandamento esteve sobretudo o recuo dos preços da energia, divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE)."Excluindo este agrupamento, os preços na produção industrial registaram uma variação de 12,8%", realça o instituto de estatística.

Este foi o sexto mês consecutivo com tendência de abrandamento dos preços na indústria. Já a variação mensal do índice recuou 2%, face aos 1,1% em dezembro de 2021.

Os agrupamentos de bens de consumo e bens intermédios deram os contributos mais relevantes para a variação do índice agregado, 4,6% e 4,8%, respetivamente.Já o índice da secção das indústrias transformadoras apresentou uma variação homóloga de 17,7% (19,5% no mês precedente), contribuindo com 15,1 p.p. para a variação do índice total (16,8 p.p. em novembro). "A secção de eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio contribuiu com -4,5 p.p., em resultado da redução de 36,7%, que compara com -2,9 p.p. e -25,0%, em novembro", refere ainda o INE.Em 2022, a variação média do índice fixou-se em 20,5%, depois de no ano anterior se ter fixado nos 8,9%, tendo os índices para o mercado interno e externo registado variações de 20,5% e 20,4%, respetivamente, "excluindo o agrupamento de energia, a variação média do índice total foi de 14,5% (5,6% em 2021)", saliente o INE.Já no quatro trimestre, o índice de preços na produção industrial aumentou 13,6%.