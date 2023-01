Crescimento da produção industrial abranda em 2022

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de cair 0,2% em novembro, o índice de produção industrial cresceu 2,5% em termos homólogos em dezembro. No acumulado do ano, o índice cresceu 0,4%.

Este crescimento foi "particularmente influenciado pelo agrupamento de energia", que subiu 2,9 pontos percentuais, "sem o qual o índice agregado diminuiu 0,5%", refere o INE.

Por sua vez, os agrupamentos de bens de consumo e de bens de investimento contribuíram ambos com 0,7 pontos percentuais para o crescimento do índice. O primeiro agrupamento aumentou 2,2% em termos homólogos e o segundo 4,8%.

O agrupamento de bens intermédios foi o único a registar uma queda, em concreto de 5,4%, em linha com os valores de novembro.

Já numa análise em cadeia, o índice de produção industrial subiu 4,1% em dezembro, dando continuidade ao crescimento de 3,8% em novembro.



No acumulado do último trimestre do ano, o índice aumentou 0,1%, uma subida ligeira face aos 1,7% contabilizados entre julho e setembro. Entre outubro e dezembro o agrupamento de energia registou também a taxa de variação positiva mais intensa, 8,8%.

Por fim, no acumulado do ano passado, a produção industrial aumentou 0,4%, um ganho ligeiro quando comparado com o avanço de 3% em 2021.



"O agrupamento de bens de investimento registou a variação média anual positiva mais elevada, 3,4%, enquanto o agrupamento de energia registou a única variação negativa, -5,8%", esclarece o INE. O agrupamento de bens de consumo cresceu 2,8%.

O índice correspondente à secção das indústrias transformadoras cresceu 1,7%, abrandando face ao ganho de 4,1% no ano anterior.