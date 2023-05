Leia Também Preços na produção industrial em março têm desaceleração mais expressiva em 15 anos

Os preços na produção industrial na Zona Euro recuaram 1,6% em março face ao mês anterior. Já na União Europeia (UE) a descida foi de 1,5%, divulgou esta quinta-feira o Eurostat.Apesar da descida no espaço de um mês, os preços na produção industrial subiram 5,9% na Zona Euro face ao mesmo período do ano anterior.Face a fevereiro deste ano, os preços na UE desceram 4,4% no setor da energia e 0,4% nos bens intermediários. Já o custo dos bens de capitais e dos bens de consumo duradouro aumentaram 0,2%, enquanto o dos bens de consumo não-duradouro subiram 0,8%. "Excluindo a energia, os preços no total da indústria aumentaram 0,2%", refere o instituto europeu de estatística.A Grécia, a Irlanda e a Lituânia foram os três países com maior recuo dos preços (-7,3%, -4,6% e -4%, respetivamente). Já os maiores aumentos foram observados no Chipre (2,4%), em França (2%) e na Croácia (0,5%).Em Portugal, a descida dos preços na produção industrial em março face a fevereiro foi superior à registada na Zona Euro e na UE, tendo-se fixado nos 2,6%. Já em termos homólogos, os preços recuaram 3,9%.