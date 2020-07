O presidente da Associação Nacional das Indústrias de Vestuário e Confeção (ANIVEC) equipara os danos provocados pela pandemia neste setor aos que têm sido infligidos no turismo. Se o Governo liderado por António Costa retirar o apoio às empresas com mais de 250 trabalhadores, adverte César Araújo, então vai ser “o responsável por destruir todas as locomotivas do setor”.





