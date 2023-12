Produção industrial aumentou 23,3% em 2022 à boleia da subida dos preços

Leia Também Produção industrial aumenta 21% em 2022

A venda de produtos e prestação de serviços nas indústrias transformadoras, em 2022, fixando-se assim no 119,6 milhões de euros. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela que esta é uma subida que se justifica peloEstes são os dados definitivos do Inquérito Anual à Produção Industrial relativo a 2022. Em 2021, em termos nominais, o aumento da produção industrial tinha sido de 96,8 mil milhões de euros (+15%)., detalha o INE.Em julho, foi divulgado o resultado provisório a este inquérito que dava conta de um valor 2,6 pontos percentuais mais baixo, com o INE a adiantar que a produção industrial teria crescido 21% no ano passado.De acordo com o instituto, esta variação é justificada empelo, dado que o índice de preços na produção industrial (IPPI) registou um aumento homólogo de 20,5% em 2022"."Os maiores contributos para a evolução do total da venda de produtos e prestação de serviços verificaram-senas atividades de, com +5,5 p.p., seguindo-se as, com +3,6 p.p., e ae seus artigos, com +1,9 pontos percentuais", explica o INE no comunicado.Em valores nominais, o pódio de vendas pertence à indústria alimentar, com um total de vendas de 15,9 mil milhões de euros, à fabricação de coque e produtos petrolíferos refinados que registou 12,1 mil milhões de euros e à fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques com 10,8 mil milhões de euros.O INE destaca ainda, pela negativa, a(-7,7%) e o setor da reparação, manutenção e instalação de máquina e equipamentos (-5,2%) poros níveis de 2019., sublinha o instituto, foi a "única atividade que contribuiu de" para a taxa de crescimento do total da vendas, ainda que de forma muito ligeira com -0,01 pontos percentuais.