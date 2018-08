Promendo reduz na Altri após vender mais de 400 mil acções

A empresa de Ana Rebelo de Mendonça encaixou 3,615 milhões de euros com as várias operações de venda efectuadas em Agosto.

Miguel Baltazar/Negócios

A Promendo reduziu a sua posição no capital da Altri após ter efectuado uma série de vendas durante este mês de Agosto.



De acordo com um comunicado da Altri à CMVM, a Promendo vendeu acções que representam 0,1996% da cotada. A empresa detida por Ana Rebelo de Carvalho Menéres de Mendonça (que tal como José Manuel de Almeida Arche é administradora da Altri) passou, após estas vendas, a controlar 42.556.553 acções da fabricante de pasta e papel, que correspondem a 20,74% do capital.

De acordo com a informação do comunicado da Altri, a Promendo alienou um total de 409.499 acções da Altri, tendo realizado um encaixe de 3,615 milhões de euros com as 12 operações de venda realizadas entre 1 e 15 de Agosto. Os títulos foram vendidos a preços entre 8,99755 e 8,51513 euros, o que se situa acima da actual cotação (hoje cederam 0,84% para 8,28 euros).



Apesar destas vendas, a Promendo mantém o estatuto de maior accionista da Altri. Seguem-se a Caderno Azul (do co-CEO João Borges de Oliveira) com 14,62%, a Actium Capital (do co-CEO) com 11,86% e a Liverfluxo (do administrador Domingos José Vieira de Matos) com 11,82%.



Estes quatro accionistas controlam perto de 60% do capital da Altri.