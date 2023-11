Sai Margaret, entra Maria. Sonae anuncia mudança no conselho de administração

A Sonae anunciou ao mercado a saída de Margaret Lorraine Trainer do conselho de administração do grupo, "por motivos pessoais e com efeitos imediatos".Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Sonae SGPS escreve que Trainer, que era administradora não executiva desde 2015, "afirmou sempre a sua independência" e "desempenhou um papel fulcral no desenvolvimento do funcionamento do Conselho de Administração, contribuindo para o sucesso do Grupo e para a criação de valor para os acionistas".No mesmo documento, a Sonae anuncia a cooptação de Maria Teresa Ballester Fornés - que é também administradora não executiva da energética Cellnex - para o lugar de Trainer, que em simultâneo desempenha funções não executivas em duas empresas britânicas: a gestora de fundos Jupiter e a fabricante de componentes Essentra."Maria Teresa Ballester Fornes tem mais de 25 anos de experiência em funções executivas de investimento no setor de ‘private equity’, para além de desempenhar, e de ter desempenhado, funções de Administradora não executiva em empresas cotadas de referência, trazendo consigo perspetivas novas, diferenciadas e valiosas para o Conselho de Administração da Sonae", enfatiza a empresa.