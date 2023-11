Lucros da Sonae caem um terço para 135 milhões até setembro

A Sonae registou um resultado líquido atribuível aos acionistas de 135 milhões de euros nos primeiros nove meses deste ano, o que representa uma queda de 35,7% face ao mesmo período do ano passado, "traduzindo o esforço para apoiar as famílias e o aumento dos custos de financiamento e dos impostos, bem como o aumento das depreciações devido ao investimento na expansão e digitalização dos negócios", justifica o grupo com sede na Maia, esta quarta-feira, 15 de novembro, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Na sua habitual mensagem, Cláudia Azevedo prefere destacar o desempenho operacional do grupo, sublinhando que "o volume de negócios aumentou 10% em termos homólogos, ultrapassando os seis mil milhões de euros, e o EBITDA situou-se em 581 milhões de euros, 7% acima de 2022".

Uma evolução positiva "impulsionada principalmente pela MC, que consolidou a sua posição de liderança no mercado português de retalho alimentar", realça a CEO da Sonae.





De facto, o negócio do Continente e afins fechou os primeiros nove meses do ano com um aumento homólogo de 11,8% das vendas, ultrapassando os 4,8 mil milhões de euros, cifra que representa cerca de 80% da faturação consolidada da Sonae.







