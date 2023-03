Secil avança com plano para ampliar área das pedreiras da Arrábida

A empresa assegura que o novo plano para as pedreiras que fornecem a sua fábrica do Outão é mais sustentável do que o atual e permite reservas próprias para abastecer a nova linha de produção de cimento limpa que ficará concluída até ao verão.

Secil avança com plano para ampliar área das pedreiras da Arrábida









