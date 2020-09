Sonae Indústria encerra fábrica e despede os 43 trabalhadores da Movelpartes em Paredes

Leia Também Sonae Indústria dobra na maior montra da Ibéria

Segundo a comunicação enviada aos trabalhadores em 24 de julho, e a que a agência Lusa teve hoje acesso, na base do encerramento estão "a redução das vendas nos últimos anos, pese embora o avultado investimento efetuado em 2017", "a deterioração dos resultados operacionais", "os fluxos de caixa negativos gerados nos últimos anos" e "os prejuízos registados".De acordo com a administração, estas circunstâncias foram "agravadas pela situação que a pandemia covid-19 está e vai continuar a provocar na economia e nos mercados", não vendo a empresa "viabilidade em recuperar o negócio e obter rentabilidade sustentável, com fluxos de caixa positivos".Um trabalhador, que pediu anonimato, afirma, contudo, "não entender o real motivo do encerramento", garantindo que "a empresa sempre manteve bastantes encomendas e faturação para o seu principal cliente, a IKEA Industry Portugal".Os funcionários questionam, também, "o motivo pelo qual a administração da empresa nunca sequer equacionou a eventual entrada em 'lay-off', situação que ocorreu em todas as restantes empresas do grupo", na sequência da crise gerada pela pandemia.Os trabalhadores dizem sentir-se "ainda mais revoltados e lesados" pelo facto de a empresa estar agora a propor indemnizações com "valores inferiores aos que pagou a todos os outros trabalhadores que saíram nos despedimentos anteriores", avançando que "a Sonae Indústria sempre pagou nestas situações, como mínimo, à razão de 1,16 [salários] por cada ano de contrato, quando agora pretende fazê-lo apenas a 1,00".Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Movelpartes explicou que, "apesar dos investimentos realizados", a unidade "tem vindo a ter um fraco desempenho ao longo dos últimos anos, com resultados negativos acumulados, realidade que se agudizou com a situação de pandemia"."Perante estas circunstâncias, o Conselho de Administração decidiu encerrar total e definitivamente esta unidade industrial", disse, avançando que "o processo de encerramento, comunicado em julho último, deverá estar concluído antes do final do ano".Segundo se lê na comunicação enviada aos trabalhadores, a decisão implica o despedimento coletivo dos 43 trabalhadores da empresa, "com exceção do trabalhador que celebrou um contrato de cessação de posição contratual com uma sociedade do grupo Sonae Indústria para o exercício de outras funções".O despedimento coletivo agora decidido é o terceiro efetuado na Movelpartes na última década: em janeiro de 2009 foi anunciada a saída de 42 trabalhadores da unidade de Vilela e, em junho de 2015, a decisão de deslocalizar para Paredes toda a produção da unidade de Alcanede (Santarém), levou à saída de 51 funcionários desta fábrica.