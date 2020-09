Sonae Indústria fecha fábrica após três milhões e uma história com 257 km

Constituída em Alcanede, em 1993, a Plamac iniciou a sua atividade três anos depois, dedicando-se à produção de painéis de aglomerado, perfis de MDF e portas revestidas a PVC, tendo três anos mais tarde sido adquirida pela Sonae Indústria, que redirecionou a sua produção para o mobiliário em KIT.

Entretanto, em Vilela, Paredes, onde a Sonae Indústria tinha criado a Movelpartes, em 1993, o grupo procedeu a um despedimento de 42 trabalhadores em 2009.

Leia Também Sonae Indústria encerra fábrica e despede os 43 trabalhadores da Movelpartes em Paredes

Até que, em 2015, a Sonae Indústria decidiu deslocalizar a produção da unidade de Alcanede para o complexo fabril de Vilela, situada a 257 quilómetros daquela freguesia de Santarém, tendo então realizado o despedimento coletivo dos 51 trabalhadores desta fábrica.

Leia Também Efanor investe 8,5 milhões e poupa nas OPA

O despedimento chegou por carta, no final de maio de 2015, numa missiva onde a administração justifica que o encerramento se devia "a redução de vendas, a deterioração, dos resultados operacionais da Movelpartes em geral, mas em particular dos resultados operacionais da unidade de Alcanede, a situação dos mercados e a ausência de perspetivas de melhorias".

Duplica capacidade de produção com investimento de três milhões de euros em 2018

Leia Também Sonae Indústria investe três milhões para duplicar produção em Paredes

Cerca de três anos depois, em março de 2018, a Sonae Indústria, num comunicado enviado ao Negócios, avançava que tinha investido cerca de três milhões de euros na Movelpartes, onde a capacidade de produção tinha mais do que duplicado, numa área superior a 12 mil metros quadrados.

A Movelpartes contava agora com uma nova linha de orlagem e furação de painéis, o que "permite à empresa produzir cerca de 120 mil componentes por semana e reduzir os resíduos, bem como os custos de energia e manutenção", adiantava, então, a empresa.

O objetivo do novo investimento da Movelpartes visava "reforçar a sua presença no mercado de componentes para a indústria de mobiliário, nomeadamente nos mercados de Portugal, Espanha, França e Reino Unido".

No ano anterior, através de um projeto de "branding", a Movelpartes tinha renovado a sua identidade visual "para refletir a personalidade da empresa: sólida, global, multicultural e proximidade dos seus parceiros".

Entretanto, a pandemia chegou a Portugal em março passado.





A 24 de julho, a empresa de componentes para a indústria de mobiliário da Sonae Indústria comunicou ao seu pessoal que a fábrica iria encerrar, até ao final do ano, o que implica o despedimento coletivo dos 43 trabalhadores.

Nessa comunicação, a empresa justifica que o encerramento da fábrica se deve "a redução das vendas nos últimos anos, pese embora o avultado investimento efetuado em 2017", "a deterioração dos resultados operacionais", "os fluxos de caixa negativos gerados nos últimos anos" e "os prejuízos registados".

Segundo a administração, estas circunstâncias foram "agravadas pela situação que a pandemia covid-19 está e vai continuar a provocar na economia e nos mercados", não vendo a empresa "viabilidade em recuperar o negócio e obter rentabilidade sustentável, com fluxos de caixa positivos", de acordo com uma comunicação a que a Lusa teve acesso.

Esta quinta-feira, 24 de setembro, contactada pela agência Lusa, fonte oficial da Movelpartes explicou que, "apesar dos investimentos realizados", a unidade "tem vindo a ter um fraco desempenho ao longo dos últimos anos, com resultados negativos acumulados, realidade que se agudizou com a situação de pandemia".

"Perante estas circunstâncias, o conselho de administração decidiu encerrar total e definitivamente esta unidade industrial", disse, avançando que "o processo de encerramento, comunicado em julho último, deverá estar concluído antes do final do ano".





Na sequência da decisão de cessar a atividade da subsidiária Movelpartes, a Sonae Indústria registou já, nas contas relativas ao primeiro semestre deste ano, uma provisão de 390 mil euros relacionada com gastos de encerramento da unidade.

"Empresa sempre manteve bastantes encomendas e faturação da Ikea"

Já esta sexta-feira, 25 de setembro, o Bloco de Esquerda questionou o Governo sobre esta matéria.

"De acordo com as informações recebidas pelo grupo parlamentar do Bloco de Esquerda e divulgadas na imprensa, os trabalhadores ficaram surpreendidos com a decisão de encerramento da unidade fabril por não encontrarem quaisquer fundamentos objetivos para que a mesma tenha lugar. Os trabalhadores afirmam, pelo contrário, que ‘a empresa sempre manteve bastantes encomendas e faturação para o seu principal cliente, a Ikea Industry Portugal’", relata o partido liderado por Catarina Martins.

Por considerar "essencial travar o anunciado despedimento coletivo e apurar as condições em que este grupo encerra uma unidade fabril tendo o resultado líquido muito positivo", o Bloco de Esquerda direcionou um conjunto de perguntas sobre a Movelpartes para o ministério do trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Tem o ministério conhecimento desta situação?" e "está a tutela disponível para analisar com a empresa, no quadro dos apoios extraordinários às empresas concedidos no contexto da pandemia, uma solução que permita a viabilização da empresa e a manutenção dos postos de trabalho?", começa por questionar.

E "foram realizadas ações inspetivas por parte da ACT? Quais foram os resultados das ações inspetivas?", questiona, pretendendo ainda saber "que medidas pretende o Governo adotar com caráter de urgência para que rapidamente estes trabalhadores tenham acesso a medidas de proteção social consentâneas com a situação descrita", e se o ministério "tem conhecimento da transferência de apoios públicos para esta empresa".