Sonae Indústria dobra na maior montra da Ibéria

Em Valência, Espanha, o maior evento ibérico do setor da madeira - a Feira Internacional de Tecnologia, Materiais e componentes para móveis, design de interiores e projetos de contrato (FIMMA-Maderalia 2020), que em 2018 teve mais de 460 expositores e perto de 33 mil visitantes profissionais, contará este ano com a primeira participação dupla da Sonae Indústria.

Pela primeira vez, o grupo liderado por Paulo Azevedo participará com duas das suas empresas, a Surforma e a Movelpartes, num certame que "é um evento de referência para todos os profissionais do setor dos materiais e componentes para móveis, decoração e mobiliário, incluindo decoradores, arquitetos e designers", enfatiza a Sonae Indústria, em comunicado.

A Surforma e a Movelpartes vão dar a conhecer na Maderalia, que se realiza de 10 a 13 de março, o seu portefólio de produtos e soluções e gama alargada de aplicações em projetos de arquitetura e decoração.

"A Maderalia oferece à Surforma e à Movelpartes uma plataforma diferenciada de comunicação e networking para reforçar o seu posicionamento e apresentar as mais completas e soluções tecnologicamente avançadas a um público qualificado. Para além das estrelas da coleção e acabamentos, a Surforma vai ainda apresentar uma inovação tecnológica que vai facilitar muito a relação com todos os nossos clientes", explica Ana Teotónio Pereira, responsável pelo departamento de Comunicação da marca.

"Já a Movelpartes, especializada em componentes derivados de madeira para a indústria de mobiliário e decoração, vai mostrar toda a sua capacidade e’ know how’ a nível produtivo, assim como as mais recentes soluções tecnológicas desenvolvidas", acrescenta.

Foi em 2018 que a Sonae Indústria decidiu mudar a designação da Sonae Indústria de Revestimentos para Surforma, marca que agrega o seu portefólio de laminados e compactos.

No final do ano anterior, a fabricantes de componentes Movelpartes tinha recebido um investimento de quase três milhões de euros para mais do que duplicar a sua capacidade para 120 mil unidades por semana, numa área superior a 12 mil metros quadrados.

A produção da Movelpartes, antiga Plamac, esteve instalada até 2015 em Alcanede, tendo então sido deslocalizada para Paredes, a mais de 250 quilómetros daquela freguesia de Santarém.

A Sonae Indústria, que apresenta as suas contas de 2019 no dia 31 de março, fechou os primeiros nove meses do ano passado com um prejuízo de 4,2 milhões de euros, o que compara de forma desfavorável com os resultados líquidos de 22,6 milhões de euros alcançados no mesmo período de 2018.