Sonae Indústria prepara subida aos céus

No âmbito do seu projeto FlexComp, o departamento de I&D da Sonae Indústria, com apoio da TecMinho, tem vindo a trabalhar no desenvolvimento de compactos pós-deformáveis para componentes na indústria dos transportes, nomeadamente automóvel e aeronáutica.

"O objetivo passa pela criação de produtos que alterem a sua forma (geometria) com o aumento da temperatura e pressão após a sua produção, com aplicação ampla na indústria dos componentes de design interior para o setor dos transportes", explica a Sonae Indústria, em comunicado.

De acordo com a empresa, "o desenvolvimento destas soluções resulta de uma necessidade identificada no mercado dos transportes, de substituir os metais e polímeros presentes nas suas estruturas por outros com características mais leves, resistentes e sustentáveis".

A parceria com a TecMinho resultou assim na criação de um produto com função estrutural que, segundo a Sonae Indústria, "oferece uma vasta gama de decorativos, para além de ser reutilizável e reciclável, o que faz com que seja mais ecológico", garante.

Em suma, conclui, "é um produto com elevado grau de inovação que traz grandes benefícios em comparação com soluções atualmente usadas na indústria de transportes, arquitetura ou design, nomeadamente aqueles que têm base de derivados de petróleo".

Antes ainda de apresentar os novos laminados ao mercado mundial, a Sonae Indústria vai desafiar, durante uma semana, os alunos da Escola Superior de Artes e Design (ESAD) e da Universidade da Madeira a testarem a aplicabilidade da sua última inovação internacional.



O workshop "Shaping the future with tomorrow’s materials" inclui sessões de "brainstorming", perguntas e respostas, discussões e debates sobre inovação e aplicação, design e ideias que podem ajudar tanto a Surforma como os alunos da ESAD e da Universidade da Madeira que participem no ‘workshop" a descobrir possibilidades para o novo produto, enfatiza a Sonae Indústria.



Os participantes vão ter amostras do material para experimentar para que seja possível testar, manipular e potenciar as capacidades do produto, ainda numa fase de pré-apresentação ao mercado.

Foi no último verão que o grupo presidido por Paulo Azevedo decidiu mudar a designação da Sonae Indústria & Revestimentos para Surforma, marca que agrega o portefólio de laminados e compactos da empresa.

Os lucros da Sonae Indústria atingiram 22,6 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano passado, enquanto as vendas se fixaram em 168,9 milhões de euros.