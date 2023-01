Steeltrax vai investir 7 milhões na sua deslocalização industrial para Famalicão

A Steeltrax decidiu deslocalizar a produção e sede social da Póvoa de Varzim para Vilarinho das Cambas, freguesia de Vila Nova de Famalicão.

A mudança definitiva está prevista para março do próximo ano, quando entrar em operação a sua nova unidade industrial, cuja construção deverá arrancar dentro de pouco mais de um mês.

A nova fábrica da Steeltrax, empresa que se dedica à fabricação de estruturas e perfis metálicos especificamente direcionados ao mercado das energias renováveis, está orçada em sete milhões de euros, revela a Câmara de Famalicão, esta sexta-feira, 27 de janeiro, em comunicado.





Esta nova unidade, a construir na Zona Industrial Terra Negra III, prevê a criação de 11 novos postos de trabalho "altamente qualificados", para dar resposta à pretensão da empresa de "apostar fortemente na investigação e desenvolvimento (I&D), assim como na relação de proximidade com universidades e institutos de investigação científica, para potenciar o conhecimento e desenvolvimento de produto", explica a autarquia.

Segundo o município, a mudança da Steeltrax para Famalicão justifica-se, ainda, pela "capacidade que a nova unidade dará ao nível do aumento da produção, de melhoria da logística, pelos acessos privilegiados para as vias de comunicação à exportação - critério cada vez mais valorizado por quem busca, além da qualidade, uma maior capacidade de cumprimento de prazos de entrega".





E sinaliza que a instalação desta empresa no concelho vai contar com o apoio da autarquia, através do programa Made 2IN, que apoia a captação e fixação de empresas em Famalicão, com redução das taxas de licenciamento e de construção.

"A dimensão do Created IN Famalicão também é materializada com a atração de empresas com este perfil de abertura para a investigação e desenvolvimento de novos produtos, para o nosso território. Daí a manifestação de interesse municipal deste investimento", afirma o presidente da autarquia, Mário Passos.

A propósito, em reunião de executivo, a Câmara de Famalicão aprovou, esta quinta-feira, 26 de janeiro, a abertura do período de candidaturas ao Programa Municipal de Apoio Financeiro a Bolsas de Investigação.

"Uma medida única, no âmbito municipal, de promoção da inovação empresarial por via do desenvolvimento de atividades de Investigação e Inovação (I&I) e a sua transferência para a indústria do concelho, que prevê a atribuição de cinco prémios a bolsas de investigação no valor de cinco mil euros cada", realça a autarquia liderada por Passos.