Sueca de Nelas salva 225 empregos com fabrico de máscaras

Com quebras de 60% nos tecidos para a indústria automóvel, a têxtil Borgstena investiu 3,6 milhões de euros na expansão da unidade industrial do distrito de Viseu e em máquinas para fazer 15 milhões de máscaras por mês.

A Borgstena Textile Portugal, fabricante de tecidos para a indústria automóvel, vai retirar cerca de 225 trabalhadores do regime de "lay-off" para iniciar a produção de máscaras contra a covid-19 na unidade industrial de Nelas, que em 2019 exportou 85 milhões de euros e é uma das maiores empregadoras do distrito de Viseu, com um total de 600 trabalhadores.

Contabilizando uma quebra homóloga nas vendas de 60% durante os meses de abril e maio devido à pandemia, a empresa de origem sueca investiu 3,6 milhões de euros na extensão da área produtiva em 2.800 metros quadrados e na compra de equipamentos para a produção de "Não Tecido Meltblown" (matéria-prima), de máscaras cirúrgicas e de tipo FFP, e também para a injeção das cápsulas.

"Prevendo uma retoma lenta do setor automóvel, numa tentativa de evitar reduzir postos de trabalho e, ao mesmo tempo, dar resposta à atual necessidade de produtos de proteção individual", a Borgstena prevê atingir em julho uma capacidade para fabricar mensalmente 12 millhões de máscaras cirúrgicas, três milhões de máscaras FFP e 200 mil modelos reutilizáveis, que já foram certificadas pelo CITEVE, o centro tecnológico do setor.









Com unidades industriais também na República Checa, Roménia, Brasil, China e Malásia, a companhia sueca de tecidos para a indu´stria automo´vel pertence desde 2017 aos coreanos da Dual, que em 2017 chegou a acordo com os acionistas da Borgstena Sweden AB para a venda da maioria das ac¸o~es ao grupo sediado em Seul e que é um dos maiores fornecedores da Hyundai e da Kia a nível global.