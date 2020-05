A carregar o vídeo ...

De seguida, Siza Vieira sublinhou que os portugueses terão de se habituar a conviver com a necessidade do uso de máscaras - "comprar uma máscara passará a ser tão banal como comprar papel higiénico". "Tornar-se-á um gasto quotidiano, espero eu que de pequena monta", acrescentou.No entanto, a necessidade relativa ao uso de máscaras poderá ser uma oportunidade para Portugal: "Vai permitir que nos próximos meses, no próximo ano, grande parte da nossa indústria têxtil e de vestuário se possa tornar um fornecedor estratégico dos nossos parceiros comerciais da UE, dos Estados Unidos, num tipo de produtos que Portugal tem a capacidade de produzir em grande quantidade, e em muita elevada qualidade, reduzindo, portanto, a dependência estratégica que o mundo ocidental tem dos fornecedores asiáticos, e em particular da China".Quanto à recuperação dos efeitos económicos nefastos provocados pela crise sanitária, o governante diz que o Governo continua a "esperar que dentro de dois anos possamos ter regressado aos níveis de 2019, com uma retoma vigorosa já a partir de segundo semestre deste ano".Seja como for, o ministro avisa ser preciso ter a noção de que a retoma "não ocorrerá à mesma velocidade em todos os setores e em todos os mercados", a começar por Espanha."Espanha é o nosso grande parceiro comercial, é o nosso primeiro cliente. Provavelmente vai ter alguns meses antes de retomar a normalidade da atividade e provavelmente vai ter também alguma depressão do seu nível de consumo e de produção", sustentou Siza Vieira para concluir ser preciso estar preparado para que em alguns setores a retoma seja mais moderada do que noutros.Depois de ter marcado presença na reunião, realizada na semana passada, dos principais responsáveis do futebol português com o Governo, Pedro Siza Vieira assegurou à Antena1 não ter sido abordada a hipótese de serem concedidos apoios públicos aos clubes."Não foi discutido até ao momento. Aquilo que procurámos foi mesmo verificar se havia condições sanitárias e de segurança para que se pudesse retomar, no caso do futebol profissional, a competição da I Liga para concluir o campeonato de futebol. Isso está avaliado, isso é importante do ponto de vista também da situação económica dos clubes, porque lhes permite, ao retomar a atividade, conseguirem a retoma das transmissões televisivas que são uma fonte importante de receita para os clubes. Não temos neste momento discussões a outro nível", esclareceu.O governante aproveitou ainda para dar esclarecimentos adicionais à decisão que levou o Governo a autorizar a conclusão das jornadas em falta da I Liga , decisão ainda pendente de validação final da Direção Geral de Saúde.O ministro explicou que esta autorização acontece numa "competição profissional [que] além do mais [tem] a capacidade de assegurar garantias e exigências em termos sanitários que reduzam o risco de infeção para atletas e dirigentes e todos aqueles que ali funcionam".