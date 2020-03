Super Bock tem 30% dos 1.300 trabalhadores em teletrabalho

Com um enorme peso do trabalho operacional, o grupo de bebidas tem 80% dos quadros ligados aos serviços de suporte a trabalhar a partir de casa.

O Grupo Super Bock, que inclui a cerveja homónima, a Carslberg, as águas Vitalis e Pedras Salgadas ou o refrigerante Frutea, tem quase um terço dos seus 1.300 trabalhadores a laborar em regime de teletrabalho, chegando a 80% nos serviços de suporte.





"No total dos colaboradores do grupo, a percentagem de colaboradores em remoto é de aproximadamente 30%, sendo que é preciso ter em conta o enorme peso do trabalho operacional no Super Bock Group, isto é, funções não passíveis de efetuar em remoto, nos vários sites", ressalvou Miguel Araújo, director de comunicação e relações institucionais do grupo de bebidas, em declarações ao Negócios.





"Se considerarmos apenas as áreas de suporte esta percentagem chega aos 80%", frisou.

Entretanto, de entre as restantes medidas adotadas pelo grupo que visam combater a propagação da covid-19, refira-se, por exemplo, "a suspensão de todos os eventos promovidos pelo Super Bock Group, internos e externos, sendo também desaconselhadas as participações dos colaboradores em iniciativas organizadas por parceiros ou outras entidades, no decorrer dos meses de março e abril".