Trabalhadores da Tabaqueira vão ter aumento de 2,5% e um mínimo de 37,50 euros

O Sindicato Nacional da Indústria e da Energia (Sindel) teve quinta-feira a última reunião com a Tabaqueira e conseguiu que a empresa melhorasse a sua última proposta, o que levou ao acordo final, já estabelecido com os restantes sindicatos envolvidos nas negociações."Depois de consultamos os trabalhadores tivemos a última reunião com a empresa ontem e a melhoria que pretendíamos foi conseguida, pois o aumento mínimo vai ser de 37,50 euros, em vez dos 35 euros do acordo de princípio", disse à agência Lusa Gabriel Sadio, do Sindel.O aumento salarial de 2,5%, com um aumento mínimo de 37,50 vigora de abril de 2022 a abril de 2023 e os trabalhadores vão receber retroativos.O aumento de 2,5% será também aplicado às cláusulas de expressão pecuniária.Foram ainda ratificados os acordos já firmados quanto às alterações às cláusulas do Plano de Pensões e ao conteúdo funcional do Técnico de Produção e Coordenador de Equipa de Produção.