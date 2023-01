Medicare sobe salário mínimo bruto para 1.033 euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O novo valor resulta da subida do salário mínimo base para 850 euros, o que corresponde a cerca de 12% mais do que a retribuição mínima salarial nacional, a que acresce o valor do subsídio de refeição, atualizado para 8,32 euros, um aumento de cerca de 9% face ao valor anterior, por cada dia de prestação efetiva de trabalho", revela a empresa numa nota enviada às redações.



O aumento salarial aplica-se a partir de janeiro e



Leia Também Trabalhadores da Tabaqueira vão ter aumento de 2,5% e um mínimo de 37,50 euros é aplicável a todos os colaboradores com uma carga horária de 40 horas semanais, detalha a empresa de seguros de saúde.



A empresa diz tratar-se de uma medida que visa apoiar os colaboradores num contexto de "aumentos sucessivos do custo de vida", que se junta a outras já adotadas, como " a flexibilidade de horários de trabalho, a oferta de um dia extra de férias e no dia de aniversário e o prémio extraordinário atribuído no Natal.

O aumento salarial aplica-se a partir de janeiro eserá ainda somado o valor correspondente ao prémio de performance [desempenho] no caso dos colaboradores que tenham uma retribuição com uma componente variável", acrescenta ainda a Medicare.A empresa diz tratar-se de uma medida que visa apoiar os colaboradores num contexto de "aumentos sucessivos do custo de vida", que se junta a outras já adotadas, como " Leia Também Altri paga prémio de três salários a trabalhadores





O grupo Medicare vai subir o salário mínimo bruto dos trabalhadores para os 1.033,04 euros.