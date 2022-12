Três em cada cinco associações industriais alemãs está pessimista para 2023

Três em cada cinco associações da indústria alemã estão pessimistas sobre o próximo ano e preveem que as empresas vão produzir menos, tendo em conta a subida de preços da energia por causa da guerra na Ucrânia.



Das 49 associações inquiridas pelo IW Economic Institute, 30 apontaram que as suas associadas vão produzir menos em 2023. Apenas 13 associações preveem que os seus setores aumentem o nível de produção no próximo ano, escreve esta terça-feira a Reuters.



O inquérito revela ainda que quase 40 associações alemãs disseram que a atual situação das empresas é pior do que há um ano, depois de muitos empresários ter assumido que o impacto da pandemia já tinha sido ultrapassado.



Mas com a inflação em níveis recordes, a economia alemã ainda não recuperou, conclui o inquérito do IW Economic Institute, realizado entre novembro até o início de dezembro.



"As empresas não preveem que os preços da energia voltem aos níveis pré-crise a curto prazo. Isso traz nuvens negras para as perspetivas do próximo ano", disse Michael Groemling, especialista em economia do IW.