Vista Alegre obtém lucros de 1,5 milhões no primeiro trimestre

A Vista Alegre obteve o resultado líquido positivo de 1,5 milhões de euros no primeiro trimestre, o que compara com um prejuízo de 268 mil euros no mesmo período do ano passado, informou a empresa detida pela Visabeira à CMVM.Já o EBITDA deste período atingiu os 6,2 milhões (aumento homólogo de 49,7%), enquanto o volume de negócios chegou aos 31,1 milhões (mais 2,8% do que no ano anterior)."O primeiro trimestre de 2023 ficou novamente marcado pela pressão inflacionista que continua a fazer-se sentir na economia global, derivada pela continuação da crise geopolítica da invasão da Ucrânia", sublinha a Vista Alegre no comunicado, explicando que "um impacto direto nos custos de produção nomeadamente o custo da energia, logística, matérias-primas e pessoal, penalizando os resultados da empresa".No entanto, defende a empresa, houve "uma forte resiliência, alicerçada no contínuo crescimento da notoriedade das suas marcas a nível global"."O segmento da porcelana foi o principal impulsionador do crescimento das vendas", indica a empresa, tendo em conta que atingiu 11,4 milhões de euros, mais 11,1% do que no mesmo período do ano anterior.Já o segmento de grés "teve uma redução de 5% no seu volume de vendas, fruto da estratégia da empresa de redução no número de projetos de ‘private label’, nomeadamente ao nível do grés de forno". Mas o grés de mesa, "quer ao nível da marca Casa Alegre, quer ao nível do produto destinado ao cliente IKEA teve um crescimento expressivo das vendas face ao período homólogo".Destaque ainda para o canal Horeca (hotéis, restaurantes, cafés), que teve uma subida de 43%, tendo sido "um dos maiores contribuidores para o crescimento das vendas de marca".Em termos de mercados, o maior contributo vem de Brasil, EUA, Países Baixos, França, Espanha e Alemanha. Em conjunto representaram 74,8% do volume de negócios da Vista Alegre.