Preços na produção industrial na UE disparam 37% em abril

O índice de preços na produção industrial aumentou 37% em abril face a igual mês do ano passado na União Europeia (UE), enquanto na Zona Euro a subida foi de 37,2%, revelou esta quinta-feira o Eurostat, gabinete estatístico da UE. Comparando com o mês anterior, o índice subiu 1,3% na UE e 1,2% na Zona Euro.Na Zona Euro, em termos homólogos, os preços na produção industrial praticamente duplicaram (+99,2%) no setor da energia, enquanto nos bens intermédios o aumento cifrou-se em 25,1%. Nos bens de consumo não-duradouros a subida foi de 11,2%, ao passo que nos bens duradouros o incremento ascendeu a 8,5% e nos bens de capital o aumento atingiu os 7,2%. Excluindo a energia, a subida dos preços na produção industrial foi de 15,6%. No conjunto da UE, os preços da energia subiram 97,2%.As maiores subidas no índice de preços na produção industrial face a abril de 2021 foram observadas na Dinamarca e Irlanda, ambas com incrementos de 62,3%.Já na variação face a março deste ano, no bloco da moeda única os preços aumentaram mais no setor dos bens intermédios (3,8%), seguindo-se os bens não-duradouros (2,7%) e os bens de capital e bens duradouros (ambos com uma subida de 1%). Já no setor da energia registou-se um recuo de 1,2%. No conjunto da UE as maiores descidas no índice de preços na produção industrial ocorreram na Irlanda (-16,4%), Roménia (-3,2%) e Portugal (-2,2%). Em contrapartida, Eslováquia (9,3%), Luxemburgo (6%) e Bulgária (4,1%) registaram as subidas mais pronunciadas.