Volume de negócios na indústria volta a abrandar em junho

O volume de negócios na indústria voltou a recuar em junho. O índice "apresentou uma variação homóloga nominal de -7,8% em junho (-1,7% no mês anterior)", divulga esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).Já excluindo o agrupamento de energia, as vendas na indústria passaram de um crescimento de 0,7% em maio para uma redução de 1,5% em junho. "As variações dos índices relativos ao mercado nacional e ao mercado externo situaram-se em -5,8% e -10,2%, respetivamente (-1,4% e -2,0% em maio)", detalha o instituto.Por agrupamento, a energia deu o contributo mais influente para a variação total do índice (-6,6 p.p). "Os bens intermédios contribuíram com -3,4 p.p. e os bens de consumo e de investimento com 2,2 p.p", acrescenta.No segundo trimestre, e quando comparado ao mesmo período do ano anterior, o volume de negócios apresentou uma variação de -4,7%.Apesar da queda do volume de negócios, os índices de emprego e de remuneração aumentaram face ao mesmo período do ano anterior (0,9% e 8,3%, respetivamente), enquanto o índice de horas trabalhadas abrandou 0,5%.