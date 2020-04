Bloco insiste com "imposto Google" para apoiar media com 15 milhões

O Bloco de Esquerda quer atribuir um apoio de emergência à comunicação social de 15 milhões de euros nos meses de maio, junho e julho, propondo para tal a antecipação da receita trimestral estimada com a criação do há muito discutido "imposto Google", segundo pode ler-se num artigo assinado pelo deputado Jorge Costa a que o Negócios teve acesso e que será publicado no "esquerda.net".









Ponderar apoio em função do número de trabalhadores e receitas

Os bloquistas sugerem que este montante fosse repartido da seguinte forma pelos diferentes segmentos dos media: 43% para a televisão (6,45 milhões de euros), 43% para a imprensa nacional (6,45 milhões de euros), e 14 para rádios de dimensão nacional e local com redações (2,1 milhões de euros).



O parlamentar do Bloco refere que esta distribuição assenta na ponderação da receita publicitária com a "intensidade de produção jornalística de cada meio", ou seja, o número de trabalhadores.



Jorge Costa considera que uma distribuição feita com base apenas na receita conseguida com publicidade "não é adequada" por dois motivos: a distribuição desigual entre os diferentes segmentos - o deputado parte de um bolo global de receitas publicitárias de 150 milhões de euros por trimestre, dos quais 50% vão para a televisão, 7% para a rádio e 5% para a imprensa escrita; e o facto de a maior parte dos 4.425 jornalistas inscritos na Comissão da Carteira Profissional trabalhar na imprensa escrita (52%), enquanto 21% trabalham na televisão, 12% na rádio e 7,5% na internet".

O deputado considera que, "mais do que nunca, as plataformas digitais, que vivem da publicidade cobrada na divulgação de conteúdos alheios, devem ser chamadas a contribuir para o que o jornalismo não viva sob ameaça económica", defendendo assim a necessidade de um "pacote de apoio de emergência à comunicação social" para os próximos três meses. Esta ajuda extraordinária tem como pressuposto garantir o serviço prestado pela comunicação social enquanto parte integrante do sistema democrático.