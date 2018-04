Buscas na sede da RTP

Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Évora, avança o Correio da Manhã

O CM acrescenta que a realização destas buscas estará relacionada com a emissão do programa "Justiça Cega", feita em directo de Santarém em 2012, e para o qual a Câmara Municipal de Santarém contribuiu com cinco mil euros de ajuda à produção.

Francisco Moita Flores, que era o presidente da Câmara nessa altura, garantiu ao Correio da Manhã que nunca chegou a ser contactado por ninguém relativamente a este caso. O director de informação da RTP era

Paulo Ferreira.

A participação de Moita Flores nesse programa levou a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) a abrir, em 2016, um processo de contra-ordenação contra a RTP por ter omitido a identificação do patrocínio da empresa municipal Águas de Santarém em duas edições do programa Justiça Cega, nas quais o então presidente da Câmara de Santarém participou como comentador remunerado, acrescenta ainda o CM.

Na altura, Moita Flores era, por inerência, membro do conselho de administração da Águas de Santarém.

A queixa chegou à ERC por denúncia depois do jornal O Mirante ter noticiado o patrocínio da Águas de Santarém ao programa no qual o presidente da câmara era comentador.

No programa Justiça Cega participavam também o advogado Marinho e Pinto e Juiz Desembargador Rui Rangel.



As buscas estão a ser realizadas por oito procuradores. Contactada pelo CM, a RTP não comentou o caso. A Procuradoria-Geral da República já confirmou à Lusa a realização de buscas. "Confirma-se a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP [Departamento de Investigação e Acção Penal] de Évora", disse à Lusa fonte oficial da Procuradoria-Geral da República, não adiantando mais detalhes sobre a operação. (Notícia actualizada com mais informações do Correio da Manhã)