Candidato ao Benfica suspeito de violar Lei da Rádio

Bruno Costa Carvalho e a gestora judicial são acusados pelos sócios maioritários da falida Rádio Estádio de uma série de violações no PER da empresa, como a de querer ilegalmente devolver o seu melhor ativo, as frequências, a um credor.

